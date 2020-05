Österreicher helfen den Taifun-Opfern

Du bist in Rot-Kreuz-Team eins. Kannst du am Freitag auf die Philippinen fliegen?“, lautete der Inhalt der SMS, die Lidwina Dox am Mittwoch erhielt. Zwei Tage später war ihr Rucksack mit dem Nötigsten gepackt. Die 40-Jährige war bereit für den Abflug: „In so einer Situation sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Man muss den Betroffenen bei den einfachsten Dingen helfen.“