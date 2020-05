Das gerechteste Land Mitteleuropas

Domink Enste

Größter Schwachpunkt der Studie ist das geringe Gewicht von Vermögensstatistiken. Die sind laut Verfasser Prof.„dafür nicht genug vergleichbar“. Die nationale Vermögensverteilung hat er nur indirekt, unter anderem mit dem von derbenutzten „Gini“-Koeffizienten eingerechnet.

Danach ist seit 2000 fast überall die Gesamtgerechtigkeit größer geworden, auch in Österreich. Für Deutschland erklärt Enste das vor allem mit der Wirkung der Reform-„Agenda 2010“ des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, die entgegen der Propaganda von links über die Aktivierung des Arbeitsmarkts Nicht-Ausgebildeten mehr Chancen und Wohlstand gebracht habe.

Dass Österreich nun das gerechteste Land in Mitteleuropa ist, sei in dieser Klarheit überraschend, so Enste zum KURIER. Das habe unter anderem damit zu tun, dass es die zweitniedrigste Jugendarbeitslosigkeit (nach der Schweiz) und relativ wenig Schwarzarbeit habe sowie beim Gini-Koeffizienten, also der Vermögensverteilung, relativ gut abschneide.