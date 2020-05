Die Wiener Kindheit des vertriebenen Forschers

Am Mittwoch wurde der dritte Nobelpreis dieses Jahres vergeben: Nach der Verleihung des Medizin-Preises am Montag und des Physik-Preises am Dienstag wurde in Stockholm die Auszeichnung für Chemie vergeben. Der Preis ist - wie im Vorjahr - mit acht Millionen Schwedischen Kronen (921.000 Euro) dotiert.

Ausgezeichnet wurden der in Österreich geborene US-Amerikaner Martin Karplus, sowie die US-Forscher Michael Levitt und Arieh Warshel für die Entwicklung mehrskaliger Modelle von komplexen chemischen Systemen. Anders gesagt: Sie bekamen die Auszeichnung für die Grundlagen für Computermodelle, die zum Verständnis und zur Vorhersage chemischer Prozesse verwendet werden.

Karplus wurde 1930 in Wien geboren, musste aber nach dem Anschluss aus Österreich in die USA flüchten. Mit ihm wird demnach die Liste der in Österreich geborenen, von den Nazis aber noch im Kindheits- bzw. Jugendalter vertriebenen Nobelpreisträger nach zuletzt Walter Kohn (Chemie-Nobelpreis 1998) und Eric Kandel (Medizin-Nobelpreis 2000) wieder um einen Namen länger. Karplus ist nach eigenen Angaben sogar neben seiner US-Staatsbürgerschaft auch noch österreichischer Staatsbürger - seine wissenschaftliche Karriere machte der theoretische Chemiker aber fernab Österreichs an den Top-Universitäten der USA und Großbritanniens.