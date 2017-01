Die US-Raumfahrtbehörde NASA schickt zum ersten Mal eine schwarze Astronautin zur Internationalen Raumstation (ISS). Die Physikerin, studierte Raumfahrtingenieurin und frühere CIA-Mitarbeiterin Jeanette Epps soll im nächsten Jahr zur ISS fliegen, wie die NASA am Mittwoch mitteilte.

Etwa ein Dutzend Afroamerikaner waren an US-Shuttleflügen beteiligt. Epps wird jedoch die erste Afroamerikanerin an Bord der ISS. Sie wurde im Juli 2009 in das NASA-Programm zur Astronautenausbildung aufgenommen.

Foto: APA/AFP/STR

