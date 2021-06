Benedikt XVI. soll schwer krank sein

Vatikan-Insider bestritten, dass sich Benedikts Zustand in den vergangenen 14 Tagen drastisch verschlechtert habe. Es sei jedoch unbestreitbar, dass er gesundheitlich abgebaut habe. Nach Angaben des Vatikans leider er allerdings nicht an einer schweren Krankheit. Dementsprechende Medienberichte bezeichnete der vatikanische Pressesprecher, Pater Federico Lombardi, am Donnerstag als "haltlos". "Der emeritierte Papst, der am kommenden Dienstag 86 Jahre alt wird, leidet an Alterserscheinungen. Er ist aber nicht krank", versicherte Lombardi im Gespräch mit der APA.

Benedikt XVI. war am 28. Februar freiwillig zurückgetreten. Er hatte noch zu seiner Amtszeit klargemacht, dass er der Kirche nur noch mit seinem Gebet dienen wolle. Dem neuen Papst sicherte er noch vor dessen Wahl seine völlige Ergebenheit und unbedingten Gehorsam zu.