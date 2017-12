Malta: Wind blies Privatjet vom Flughafen in ein Gebäude

Vermutlich starker Wind hat ein Flugzeug vom Flughafen in Malta geblasen und in ein Gebäude gerammt. Die unbesetzte Privatmaschine sei am späten Mittwochabend durch einen Zaun über eine Straße in ein Firmengebäude gekracht, berichtete die Zeitung Times of Malta unter Berufung auf den Flughafen und die Firma. Niemand sei verletzt worden.

Foto: REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI "Es scheint, als wäre der starke Wind der Grund", sagte ein Vertreter des Unternehmens Polidano Group der Zeitung. Niemand sei zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude gewesen. Auf Fotos war zu sehen, wie die Maschine - eine Dassualt Falcon 7X - mit der Nase in einem Loch in dem Gebäude steckte.

Der Flughafen teilte mit, das Flugzeug sei in einer Gegend geparkt gewesen, wo Maschinen normalerweise gewartet werden. Der Hintergrund des Vorfalls würde ermittelt.