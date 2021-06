Kardinal Schönborn bricht auf nach Rom

Kardinal Christoph Schönborn reist am heutigen Dienstag nach Rom, um an den letzten öffentlichen Terminen von Papst Benedikt XVI. und den danach folgenden Beratungen der insgesamt 115 Kardinäle für die Papstwahl teilzunehmen. Bevor der Wiener Erzbischof die Heimat verlässt, verabschiedet er sich laut Kathpress am Dienstag um 16 Uhr von seinen Mitarbeitern im Rahmen einer schlichten liturgischen Feier in der Andreaskapelle im Erzbischöflichen Palais.

Noch am Dienstagabend und danach am Mittwochnachmittag nimmt Kardinal Schönborn an der Vollversammlung der Glaubenskongregation im Vatikan teil. Die Plenartagung wird vom Präfekten der Kongregation, dem früheren Regensburger Diözesanbischof und jetzigen Erzbischof Gerhard Ludwig Müller geleitet.