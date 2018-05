„Ich beginne, das ziemlich große Loch in meinem Besitz zu füllen“

Die Ranch in Kalifornien habe er nach der Scheidung verkaufen müssen, ebenso sein Strandhaus, seine Appartements in London und New York, sowie seine Kunstsammlung. Aber so sagte er, „ich habe ja keine Wände mehr, wo ich etwas aufhängen könnte“.

Mit auf Tournee geht derzeit auch Cleese’ 35-jährige Tochter Camilla. In den USA war sie als Moderatorin dabei „und ziemlich rüde“ zum Papa. Sie hat auch schon einen Vorschlag, was einmal auf Papas Grabstein stehen soll: „Wartet nicht mehr auf Frauen“. Die Grabrede will sich der Komiker selbst halten und bald aufnehmen.