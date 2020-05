Kohls verstoßener Biograf rechtfertigt sich

So plant man Bestseller: Der renommierte Journalist Heribert Schwan, 70, legt am Eröffnungstag der Frankfurter Buchmesse das bisher intimste Buch über Altkanzler Kohl, 84, vor. Es reflektiert die Höhepunkte von angeblich 630 Stunden, die er 2001 und 2002 mit dem Altkanzler verbrachte. Auf Wunsch des Mannes also, der Deutschland von 1982 bis 1998 regierte, und der vor genau 25 Jahren die Wiedervereinigung einleitete, die derzeit minutiös gefeiert wird.

Weil sich aber die beiden 2004 überwarfen, Kohl jede Veröffentlichung untersagte und die Herausgabe der Bänder erklagte, bekam Schwans Pressekonferenz zum Verkaufsstart noch mehr Aufmerksamkeit. Diese hatten er und sein Verlag nochmals gesteigert, indem sie die deftigsten Zitate Kohls dem Spiegel vorab gaben, seinem publizistischen Erzfeind seit jeher.