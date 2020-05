Google-Boss: „China ist eine Bedrohung“

250.000 Nutzer des Online-Kurznachrichtendienstes Twitter scheiterten in den vergangenen Tagen beim Versuch, sich mit ihrem Passwort einzuloggen. Sie waren Ziel eines Cyberangriffes geworden. „Das war nicht das Werk von Amateuren“, sagte Twitter-Sicherheitschef Bob Lord, wollte sich aber über den Ursprung der massiven Attacke nicht äußern.

Deutlicher waren da schon die drei großen US-Medien New York Times, Wall Street Journal und Washington Post. Sie alle waren, wie schon wiederholt in der Vergangenheit, auch zuletzt wieder Opfer groß angelegter Hackerangriffe geworden. Zigtausende Zugangsdaten und Passwörter wurden geknackt, interne Unterlagen gelöscht oder kopiert. Hinter den Angriffen vermuten alle drei Medien – China. Nicht zuletzt deshalb, so wird spekuliert, weil die Tageszeitungen aufsehenerregende Berichte über die Verstrickungen allerhöchster chinesischer Politiker in Korruption und die Anhäufung gewaltiger Vermögen veröffentlicht hatten.