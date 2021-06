Franziskus macht die Kirche bunter

Der Schritt von Papst Franziskus, im Vorfeld der nächsten Bischofssynode die Einstellung seines Kirchenvolkes zu den Themen rund um Ehe und Familie einzufangen, wird in den einzelnen Kirchengemeinden wohlwollend aufgenommen.

„Man glaubt, dass er ehrlich wissen will, wie es den Gläubigen geht“, sagt etwa der Schwechater Pfarrer und Dechant Gerald Gump. „Die Grundidee, dass gefragt wird, wie Gläubige die Situation erleben und leben halte ich für gut.“ Es entspreche der Grundlinie der Kirche. Er möchte den Schritt aber nicht zu wichtig nehmen, er sei ein Baustein im Veränderungsprozess der Kirche. „Die Realität anzuschauen, heißt aber nicht, zu allem Ja und Amen zu sagen“, meint er. Die Grundlehre der Kirche zu Sexualität etwa, sei gut. Wenn jedoch die Lehren der Kirche bei den Gläubigen keinen Anklang finden, müsse man nachdenken. Viele Kirchenlehren würden in den einzelnen Pfarrgemeinden ohnehin schon anders gelebt.

Dem kann Pfarrgemeinderätin Lotte Liebenauer nur zustimmen. „Wir haben schon so oft unsere Meinung kundgetan und wurden nicht gehört. Vielleicht hört der Papst uns dieses Mal.“ Kollegin und Pastoralassistentin Sonja Hörweg findet es wichtig, ein Ohr an der Lebensrealität der Menschen zu haben. „Es ist Seelenbalsam, mein Leben will ernst genommen werden.“ Ein erhobener Zeigefinger seitens der Kirche, wenn man dem Ideal nicht entsprechen kann, halte sie für problematisch. „Nicht versöhnlich zu sein, ist nicht jesuanisch.“ Die Ansichten, die in dem Fragebogen niedergeschrieben sind, seien sicher die hehren Ziele der Gläubigen, aber vieles sei heute nicht mehr lebbar. Hier nennt Gump das Beispiel der Ehe. Die sei früher auf 20 Jahre ausgelegt gewesen, heute aber auf 50 oder 60 Jahre. „Da haben Brüche im menschlichen Leben größere Chancen.“

„ Papst Franziskus nimmt die Baustellen innerhalb der Kirche in Angriff“, meint Andrea Jenny (22). „Noch selten zuvor hatte ein Kirchenoberhaupt sein Ohr näher an der Basis. Ich glaube, der Fragebogen wird Franziskus viele Pluspunkte innerhalb der Gemeinden bringen.“ Den „frischen Wind“ müsse die katholische Kirche als klaren Auftrag in Richtung innere Erneuerung sehen. „Konservative Strömungen dürfen sich nicht länger der Lebensrealität der Menschen verschließen. Das hat die Kirche lange genug aufs Abstellgleis geführt“, so Jenny.