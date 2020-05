Schönborn: "Reform von oben schneller als wir"

Der Papst will wissen, was das Kirchenvolk in Sachen Ehe, Familie, Wiederverheiratete denkt. Damit das nicht nur von Bischöfen nach Hörensagen nach Rom rapportiert wird, hat der Vatikan einen Fragebogen ins Netz gestellt (www.bischofskonferenz.at). Allerdings sind es keine einfachen Ja/Nein-Fragen, und Kardinal Christoph Schönborn gesteht, dass das Einsammeln der Kirchenvolksmeinung nicht leicht ist. „Wir versuchen, was in zwei Monaten möglich ist“ , in jeder Diözese werde eine Stelle für Rückmeldungen eingerichtet.

KURIER: Herr Kardinal, wie überrascht waren Sie, dass Papst Franziskus das Kirchenvolk befragen lässt?

Kardinal Christoph Schönborn: Das ist eine große Überraschung gewesen. Das hat es in dieser Form bisher nicht gegeben, einen Fragebogen zur Bischofssynode zu veröffentlichen mit dem Wunsch, die Fragen bis an die Basis zu verbreiten. Aber Franziskus hat von Anfang an gesagt, er möchte die Kollegialität der Bischöfe und die Verbindung zu den Ortskirchen deutlicher machen. Das praktiziert er jetzt ganz offensiv. Er will nicht primär wissen, was die Bischöfe sagen, sondern wo die Menschen der Schuh drückt.