Ex-Präsident Wulff muss vor Gericht

Wulff bestritt wie Groenewold seit den ersten Vorwürfen in der Presse, vom bezahlten Upgrading gewusst zu haben. Das Empfehlungsschreiben sei nur im Interesse des Landes gewesen. Deshalb lehnte Wulff zuletzt auch das Angebot der Staatsanwaltschaft ab, gegen eine niedrige Strafzahlung dem Prozess zu entgehen. Dies hätte juristisch als Schuldeingeständnis gewertet werden können.

Dem Rücktritt Wulffs war eine Kampagne der Presse vorausgegangen. Er hatte auf die ersten Artikel über die von ihm verschleierte Finanzierung seines Hauses und von Urlauben mit vielen Halbwahrheiten reagiert. Dabei schadete ihm auch sehr, dass er den Konflikt mit dem die Recherchen führenden Massenblatt Bild suchte.

Das Haus in Hannover hatte Wulff nach seiner Scheidung von der ersten mit seiner zweiten Frau Bettina angeschafft, die er danach in ungekannter Weise in seine Repräsentationspflichten als Bundespräsident einbezog. Inzwischen lebt er auch von ihr getrennt und bezieht die 200.000 Euro-Jahresrente aller Altbundespräsidenten.

In der extrem aufwendigen Justiz-Ermittlung hatten 28 Beamte über mehr als ein Jahr lang in der engsten Umgebung Wulffs nach Beweisen für irreguläre Verbindungen in seiner siebenjährigen Regierungszeit in Hannover gesucht. Von den 21 Verdachtspunkten der Staatsanwaltschaft blieb aber nur einer übrig und der wurde zuletzt noch von Bestechlichkeit auf Vorteilsannahme und -gewährung abgestuft.

Die Presse sieht daher ihre Kampagne heute selbstkritischer. Sie stellt zunehmend die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Verfahrens.