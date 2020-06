Ein Verbrechen und viele Propagandalügen

Der Einsturz der völlig ausgebrannten Frauenkirche am 15. Februar 1945 gilt als der Schlusspunkt des dreitägigen Infernos, das Dresden in diesen letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs erlebte. Am Freitag, zum 70. Jahrestag, stand Bundespräsident Joachim Gauck in dem neu aufgebauten barocken Meisterwerk. Gemeinsam mit rund 100 Überlebenden der Bombennächte versuchte man beim "Treffen der Generationen" noch einmal eine kritische Auseinandersetzung mit den Ereignissen.

Denn die sollten noch Jahrzehnte später umstritten sein und für heftige Konflikte nicht nur unter Experten sorgen. Anlass für die Stadt, im Jahr 2004 eine Historikerkommission mit der Aufarbeitung des Bombardements durch die britische und amerikanische Luftwaffe und dessen katastrophalen Folgen für die Stadt und ihre Bewohner zu beauftragen. Ein erster Bericht, veröffentlicht 2008, nennt erstmals weitgehend verlässliche Opferzahlen. Etwa 25.000 Menschen sind durch die Bombardements getötet worden.