David Cameron spricht von "Suizid"

Der britische Premierminister David Cameron hat den Tod einer Krankenschwester kurz nach dem Scherzanruf eines australischen Radiosenders als " Selbstmord" bezeichnet. "Ich war vollkommen schockiert, als ich von dem Suizid erfuhr", sagte Cameron am Montag. Bisher war die Ursache für den Tod der 46-Jährigen nicht offiziell bestätigt worden, doch auch das Moderatorenteam hinter dem Streich vermutet offenbar einen Zusammenhang.

Nach dem tragischen Tod der 46-jährigen Krankenschwester Jacintha Saldanha haben sich die Moderatoren, die die Frau mit einem Scherzanruf überrumpelt hatten, öffentlich zu Wort gemeldet. Es habe ihnen das Herz gebrochen, sagten die beiden Australier in einem TV-Interview mit dem Sender Seven Network. Mel Greig und Michael Christian brachen während des Gesprächs immer wieder in Tränen aus.

Die Moderatoren gaben sich reumütig, doch gleichzeitig betonten sie, dass sie für die Veröffentlichung des Tonbands mit dem Anruf nicht verantwortlich seien. Der Sender 2DayFM hatte laut eigenen Angaben Anwälte konsultiert und vergeblich versucht, vor der Ausstrahlung die Klinik in London zu kontaktieren. Der Sender will den Hinterbliebenen mindestens 500.000 australische Dollar (404.000 Euro) zur Verfügung stellen. Alle Werbeeinnahmen von 2DayFM bis Ende des Jahres würden an die Familie der Krankenschwester Jacintha Saldanha gehen, teilte der Sender am Dienstag mit.