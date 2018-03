Laufende Geiselnahme in Frankreich: Premier spricht von Terror

Bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in der Gemeinde Trèbes in Südfrankreich sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet, erklärte die Polizei am Freitag. Es sei noch nicht bekannt, ob es sich um einen oder zwei Geiselnehmer handle. Der Geiselnehmer befinde sich allein mit einem Polizisten in dem Supermarkt, sagte Bürgermeister Eric Menassi dem Sender BFM. Alle andere Geiseln seien frei.

Ministerpräsident Édouard Philippe sprach von einer "sehr ernsten" Lage, alles deute auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten. Medienberichten zufolge bekannte sich der Geiselnehmer zur Islamisten-Miliz IS. Innenminister Gérard Collomb kündigte an, nach Trèbes zu reisen.

Laut Staatsanwaltschaft in Trebes hat Geiselnahme habe gegen 11.00 Uhr begonnen. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Es wurden Untersuchungen wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Außerdem werde wegen Freiheitsberaubung ermittelt

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Erste Spezialkräfte der Gendarmerie trafen vor Ort ein, Verstärkung aus Paris war auf dem Weg. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt.