In der spanischen Großstadt Barcelona ist ein Kleintransporter nach offiziellen Angaben in eine Menschengruppe gefahren - und mehrere Menschen überfahren, während sie die Straße überquerten. Es habe mehrere Verletzte und zwei Tote gegeben, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.

Fahrer flüchtete

Wie spanische Medien berichten, verließ der Fahrer unmittelbar nach dem Vorfall das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung nach ihm ist bereits eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich auf der belebten Fußgängerzone Ramblas. Zahlreiche Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Die Stadtregierung ersuchte die Bevölkerung über Fernsehen und Radio, die Gegend großräumig zu meiden. Geschäfte wurden evakuiert. Mehrere Stationen der U-Bahn und lokale Bahnhöfe wurden gesperrt, die Polizei ist mit massiven Kräften vor Ort.

Hinweis: Auf Twitter kursieren bereits zahlreiche Videos (siehe unten), aufgenommen von Passanten auf der belebten Einkaufsstraße. Wir zeigen bewusst keine Opfer.