Berlins Stadtschloss: Attrappe als Attraktion

Seit den Atomkraftwerken hat kein Neubau mehr die Deutschen so gespalten wie die Wiedererrichtung des Berliner Stadtschlosses. Und auch nach der feierlichen Gundsteinlegung am Mittwoch sorgen viele Probleme dafür, dass dies in den nächsten Jahren so bleibt.

Das Riesenbauwerk entsteht am zentralsten Punkt Berlins. Schon an der äußersten Grenze Deutschlands ist die Entfernung in die Hauptstadt traditionell angegeben zu der Baugrube, die am Rande der Spree liegt, dort, wo der alte Boulevard „Unter den Linden“ beginnt. Hier stand das im Krieg zwar beschädigte, aber gut erhaltene „ Berliner Schloss“: Die in fünf Jahrhunderten gewachsene, in Ausmaß und nationaler Bedeutung – wenn auch nicht Schönheit – der Wiener Hofburg vergleichbare Anlage, in der das Geschlecht der Hohenzollern lebte und regierte, zuerst Preußen und dann Deutschland bis 1918.

Gerade deshalb sprengte die DDR das ihr spätestens mit Wilhelm II. verhasste Schloss, um an der Stelle ihr eigenes Symbol zu errichten: Den „ Palast der Republik“, deren größte Versammlungshalle. Den viel rascheren Untergang des deutschen Realsozialismus 1989 überlebte die proletarische Protzburg nicht lange: Weil die Asbest-Sanierung angeblich zu teuer war, wurde sie bald im Namen und auf hohe Kosten des wiedervereinten Deutschland abgetragen.