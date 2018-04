Auto raste in Münster in Menschenmenge: Offenbar mehrere Tote

*) Der Artikel wird laufend aktualisiert

In der Innenstadt von Münster läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei, nachdem ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren ist. Nach Polizeiangaben wurden rund 30 Menschen verletzt. Deutsche Medien berichten von mindestens drei Toten.

Ein Polizeisprecher berichtete, der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet. Ob es sich um einen Anschlag handle, lasse sich noch nicht sagen. In Sicherheitskreisen hieß es, "das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann."

Bereits am Freitagabend war es im brandenburgischen Cottbus zu einem ähnlichem Zwischenfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Geländewagen in eine auf einem Gehsteig befindliche Fußgängergruppe. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Nach dem Fahrer wird gefahndet. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei am Samstag jedoch noch nicht sagen. Die Ermittlungen ergaben, dass es im Vorfeld eine Auseinandersetzung gegeben haben soll. Der gesuchte 25-Jährige soll demnach unter dem Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben.