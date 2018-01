Ausbruch von Pavianen: Pariser Zoo evakuiert

Wegen des Ausbruchs einer Gruppe von Pavianen ist der Pariser Zoo evakuiert worden. Mittlerweile seien alle Tiere bis auf drei wieder eingefangen worden, teilte die stellvertretende Leiterin des Museum national d'histoire naturelle, Sophie Ferreira-Le Morvan, am Freitag mit. Nun säßen noch eine alte Paviandame, ein junges Weibchen und ein Jungtier in einem Bereich, der für Besucher ohnehin nicht zugänglich sei.

Foto: APA/AFP/THOMAS SAMSON Die Tiere würden beobachtet und der Zoo öffne erst wieder, wenn sie zurück in ihrem Gehege sind, hieß es weiter. Am Vormittag hatte ein Wärter des Zoo de Vincennes einen der ausgebrochenen Paviane in einem Personaltrakt des Tierparks entdeckt. Daraufhin sei der Notfallplan für solche Vorkommnisse in Kraft getreten. Rund 60 Feuerwehrleute und etwa 20 Polizisten eilten zu dem Zoo am Ostrand der französischen Hauptstadt.

Die Besucher hätten den Tierpark verlassen müssen, auch wenn die Paviane "niemals" in den Besucherbereich gelangt seien, erklärte das Naturkundemuseum als Betreiber des Zoos. Paviane haben ein kräftiges Gebiss. Angriffe der Affen auf Menschen können vorkommen.