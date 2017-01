(Auch) wegen Trump: Apokalypse ist näher gerückt

Es ist zweieinhalb Minuten vor Mitternacht, zweieinhalb Minuten vor der Apokalypse. Die Selbstvernichtung der Menschheit ist so nahe wie seit 1953 nicht mehr. Die "Doomsday Clock" wird seit genau 70 Jahren von führenden Atomwissenschaftlern gestellt, die damit verdeutlichen wollen, wie nahe die Menschheit an ihrer Vernichtung ist.

Zeiger rast Richtung Apokalypse

Jedes Jahr am 26. Jänner geben die Wissenschaftler ihre Einschätzung im "Bulletin of the Atomic Scientists" bekannt, 15 der beteiligten Wissenschaftler sind Nobelpreisträger. Und die Zeit rast ihrer Einschätzung nach in Richtung Apokalypse. 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges, stand die Uhr 17 Minuten vor Mitternacht, bis 2015 rückte der Zeiger auf drei Minuten vor 12.

"Die Wahrscheinlichkeit einer globalen Katastrophe ist sehr hoch", warnten die Wissenschaftler schon in den vergangenen beiden Jahren, nun legen sie nach: "2017 ist die Gefahr noch größer geworden, die Notwendigkeit zu handeln ist dringend. Weise Beamte sollten umgehend handeln und die Menschheit vom Abgrund wegführen." Donald Trump habe im Vorjahr "verstörende Aussagen" zum Atomwaffengebrauch gemacht und seine Skepsis zum Klimawandel zum Ausdruck gebracht.

Die Welt ist unsicherer als vor einem Jahr

Normalerweise, steht im "2017 Doomsday Clock Statement", wird die Entscheidung, wie die Uhr zu stellen ist, nicht von einzelnen Personen abhängig gemacht. Aber "die Ereignisse rund um die US-Präsidentschaftskampagne - inklusive Cyberattacken und Täuschungskampagnen, die offenbar von der russischen Regierung beauftragt wurden und das Ziel hatten, die US-Wahlen zu stören - haben die amerikanische Demokratie und die russischen Absichten in Zweifel gezogen und haben damit die Welt unsicherer gemacht, als das noch ein Jahr zuvor der Fall war.