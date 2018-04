Amokfahrt in Münster: Fahrzeuge immer wieder als tödliche Waffen

London

Am 3. Juni fahren drei Attentäter mit einem Lieferwagen auf der London Bridge in eine Menschenmenge. Anschließend stechen sie mit Messern auf Menschen im nahegelegenen Ausgehviertel rund um den Borough Market ein. Sie töten sieben Menschen und verletzten dutzende weitere, bevor die Polizei die drei Männer erschießt.

Stockholm

Am 7. April rast der mutmaßliche Islamist Rachmat Akilow mit einem gestohlenen Lkw in der Innenstadt von Stockholm durch eine Einkaufsstraße. Fünf Menschen werden getötet, der Usbeke wird festgenommen. Akilow gilt als IS-Anhänger.

London

Am 22. März fährt der mutmaßlich islamistische Attentäter Khalid Masood auf der Westminster-Brücke in London mit seinem Auto Fußgänger an, bevor er vor dem britischen Parlament einen Polizisten mit einem Messer ersticht. Der 52-Jährige, der zum Islam konvertiert war, tötet dabei fünf Menschen und verletzte dutzende weitere. Er wird von der Polizei erschossen. Die IS-Miliz reklamiert die Tat für sich.

Berlin

Am 19. Dezember 2016 verübt der Tunesier Anis Amri einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Amri steuert einen Lastwagen in die Besucher des Marktes. Bei dem Anschlag, zu dem sich der IS bekennt, werden zwölf Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Am 23. Dezember wird Amri in Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen.

Nizza

Am 14. Juli 2016 rast der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf der Strandpromenade in Nizza. 86 Menschen werden getötet, mehr als 400 verletzt. Der IS bekennt sich zu der Tat.

Graz

Am 20. Juni 2015 rast der gebürtige Bosnier Alen R. durch die Grazer Innenstadt und tötet dabei einen 28-jährigen Mann, einen vierjährigen Buben und eine 53-jährige Frau, rund 50 Personen wurden teilweise schwer verletzt. Polizeierkenntnissen zufolge drehte er infolge einer Wegweisung durch seine Frau durch. Wegen der Tötung von drei Personen und einem 108-fachen Mordversuch wird der 27-Jährige im September 2016 von einem Geschworenengericht zu lebenslänglicher Haft verurteilt, obwohl zwei von drei Psychiatern ihm mangelnde Zurechnungsfähigkeit wegen einer schweren Geisteskrankheit attestiert hatten.