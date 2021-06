Franziskus predigt ohne Manuskript

Aus Österreich reisen Bundespräsident Heinz Fischer, Bundeskanzler Werner Faymann sowie Außenminister Spindelegger an. Aus Monaco wird Prinz Albert, aus Großbritannien Thronfolger Prinz Charles, aus Spanien das Prinzenpaar Felipe und Letizia in der Ewigen Stadt erwartet. Der belgische König Albert II. und Königin Paola nehmen gemeinsam mit Ministerpräsident Elio Di Rupo ebenfalls an der Amtseinführung teil. Italien ist durch Staatspräsident Giorgio Napolitano, den scheidenden Premier Mario Monti sowie den am Wochenende neu gewählten Senatspräsidenten Piero Grasso vertreten.

Für Aufregung sorgt der Besuch von Zimbabwes gefürchtetem Diktator Robert Mugabe, der trotz EU-Einreiseverbots nach Rom kam. Da der Vatikan ein souveräner Staat sei, wie es aus dem Präsidentenpalast in Harare heißt, sei dies möglich. Die Frau des 89-jährigen Diktators nützt die Visite für einen ausgiebigen Shoppingbummel in römischen Luxusboutiquen. Mugabe war bereits 2005 zur Beerdigung und später zur Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. in den Vatikan gereist.