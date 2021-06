"Dringender Bedarf der Reform"

Kardinal Christoph Schönborn galt selbst als „papabile“. Am Tag nach der Papstwahl sprach er mit dem KURIER über den neuen Papst und seine Erwartungen in ihn. Dass sich Franziskus in seiner Namenswahl auch auf Franz von Assisi bezieht, der von Gott den Auftrag „Richte meine Kirche wieder auf“ erhielt, versteht der Kardinal durchaus programmatisch – auch wenn die „Österreichische Agenda“ (die Reformanliegen der Initiative „Wir sind Kirche“) „nicht unbedingt Thema“ sein müsse.

KURIER: Herr Kardinal, wie erleichtert sind Sie denn, dass der Kelch des Papstes an Ihnen vorübergegangen ist?

Christoph Schönborn: Ich bin glücklich über die Wahl und voller Zuversicht und Hoffnung, wie es in der Bibel heißt, dass es dem Heiligen Geist und uns gefallen hat, den richtigen Papst zu wählen.

Aber Sie galten als einer der engeren „Papabile“ und haben auch von der Bürde und Last des Amtes gesprochen – froh, dass nicht Sie gestern auf dem Balkon gestanden sind?

Sie kennen den Spruch: Wer als Papabile ins Konklave geht, kommt als Kardinal heraus. Es freut mein Herz nicht ohne gewisse Ironie, dass alle Voraussagen der Journalisten nicht eingetroffen sind und die englischen Buchmacher total daneben gelegen sind. Die Kardinäle haben frei von äußeren Einflüssen und Druck den gewählt, von dem sie geglaubt haben, dass er der Richtige ist.

Für die Vatikanologen war Franziskus nicht Favorit, intern offenbar schon: Wie nahe war er bei der Papstwahl 2005 schon dran, 40 Stimmen soll er bekommen haben?

Dazu kann ich nichts sagen, das ist strikt untersagt.

War seine Wahl trotzdem eine Überraschung für Sie?

Eine freudige. Es ist denkbar, dass Franziskus uns in vielerlei Weise überraschen wird. Und wie die Kürze des Konklave gezeigt hat: Die Spekulationen über Spekulationen über Parteiungen und Zerwürfnisse im Kardinalskollegium, die halten vor den Tatsachen der Kürze dieser Wahl nicht stand.

Was sind Ihre Erwartungen an den neuen Papst?

Dass er uns die Freude am Evangelium nahebringt, uns auf einen Weg der Einfachheit, der Umkehr, der Erneuerung führt und vorangeht. So haben wir ihn in seinem Amt als Erzbischof von Buenos Aires kennengelernt. Und so waren auch seine ersten Schritte als Papst gestern Zeichen der Einfachheit, der evangelischen Schlichtheit, der Liebe zu den Armen und auch der Entschiedenheit im Wissen um die Notwendigkeit von inneren Reformen der Kirche.

Diese Reformen sind ja auch Teil wilder Spekulationen. Ist der neue Papst eine „konservative“ Entscheidung oder ein Signal für einen Aufbruch?

Kategorien dieser Art greifen zu kurz. Es geht nicht um konservativ oder fortschrittlich, sondern um die Frage, stimmt es mit dem Evangelium überein, spricht er und sein Weg der Leitung der Kirche deutlich genug von Christus. Nach diesen Kriterien wird der Kandidat auch gesucht. Es geht ja um den, dem Jesus den Auftrag gegeben hat: Weide meine Herde. Ist er ein Mann, der heute das Evangelium glaubwürdig darstellt – und davon sind wir überzeugt.

Dennoch sind Reformen in der Kirche drängendes Thema: Ist die Namenswahl Franziskus, die auch auf Franz von Assisi zurück geht, programmatisch? Den bat Gott der Legende nach ja, „mein Haus wieder aufzubauen, das in Verfall gerät“.

Ja, genau an das haben, denke ich, viele von uns gedacht, als er sagte, dass er den Namen Franziskus wählt. „Richte meine Kirche wieder auf“, hat Christus zu Franz von Assisi gesagt. Ich denke, das darf man in dieser Namenswahl auch sehen.

Sie haben selbst die Notwendigkeit von inneren Reformen angesprochen: Welche sind dringlich und werden vom neuen Papst angegangen?

Es gibt einen dringenden Bedarf der Reform in der Zentrale der Kirche, der Kurie ...

Also die politische Reform.

... das war schon das Anliegen von Papst Benedikt XVI., das Franziskus sicher sehr entschieden weiterführen wird: mehr Transparenz, mehr Klarheit, was den Finanzbereich oder den Informationsbereich betrifft. Diese innere Reform wünschen sich viele von uns dringend, auch Mitarbeiter der Kurie. Weil der Dienst, der hier geleistet wird, so wichtig ist für eine Glaubensgemeinschaft von 1,2 Milliarden Menschen, braucht es eine gut arbeitende Zentrale, die den Papst unterstützt. Es geschieht sehr viel Gutes im Vatikan, viel mehr, als in der veröffentlichten Meinung transportiert wird, aber es gibt auch ganz klare Reformbedürfnisse. Und dafür steht auch Papst Franziskus.

Ist das ein Umdenken im Zentrum des Vatikan, wo auch diese Reform zumindest sehr gestockt ist?

Es ist allen bewusst, dass das, was Benedikt XVI. versucht hat und was in Ansätzen ja auch da war, dringend weitergeführt und beschleunigt werden muss.

Zölibat, Wiederverheiratete, Frauen in der Kirche: Was erwarten Sie? Welche dieser anstehenden Fragen wird der neue Papst tatsächlich aufgreifen?

Das will ich nicht beantworten zum jetzigen Zeitpunkt. Nur so viel: Die übliche österreichische Agenda muss jetzt nicht unbedingt Thema sein.

Sie meinen die Initiative „Wir sind Kirche“, die ja schon lange nicht mehr nur eine österreichische Agenda ist.

Es ist eine weitgehende österreichische Agenda. Auf weltkirchlicher Ebene ist die Thematik großteils ziemlich woanders.

Dass erstmals in der Kirchengeschichte ein Erzbischof aus Lateinamerika Papst wurde, erstmals seit 1272 Jahren ein Nichteuropäer: Ist das ein Signal, dass es in der Kirche andere Themen gibt?

So kann man es sagen. Es ist völlig legitim, über alle die von Ihnen genannten Themen zu reden. Aber es ist vielleicht ganz gut, sich einmal den großen Themen, etwa Lateinamerika, zuzuwenden.

Wie groß wird der Einfluss des emeritierten Papstes Benedikt XVI. sein?

Er wird sich sicher ganz, ganz entschieden zurückhalten.

Bei einer Pressekonferenz in Rom kritisierte Schönborn auch die anhaltenden Indiskretionen im Vatikan („VatiLeaks“) scharf. Es sei ein Skandal, „dass vertrauliche Gespräche der Kardinäle wortwörtlich von italienischen Zeitungen gedruckt“ worden seien, etwa auch Gespräche in den Kongregationen im Vorfeld der Papstwahl. Als „corvi“ ( Raben), die Geheimnisse weitergeben, kommen Putzfrauen bis Kardinäle in Frage. „Es ist dringend notwendig, dass der neue Papst dort eine Reinigung vornimmt, auch damit der gute Ruf des Vatikans wiederhergestellt wird.“