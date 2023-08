Zwölf Menschen starben bei Unfall mit Reisebus

Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus sind in der Türkei zwölf Menschen getötet worden. 19 weitere Insassen wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. Der Bus kam demnach kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn ab. Bilder zeigten den zerstörten Wagen an einem Hang zwischen Bäumen.

