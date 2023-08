Ein Toter und über 50 Verletzte bei Busunglück nahe Grand Canyon

Bei einem Busunglück in der Nähe des Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona sind nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet und 56 weitere verletzt worden. Acht der Verletzten seien mit kritischen Verletzungen in Krankenhäuser geflogen worden, andere seien von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Notfallorganisation des örtlichen Hualapai-Stammes am Dienstag mit. Die Unfallursache werde untersucht.

➤ Mehr Artikel aus der Weltchronik lesen Sie hier