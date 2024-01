Zwillinge nach der Geburt getrennt und verkauft: TikTok vereinte sie

Ăśber eine Facebook-Gruppe lernten sie ihre leibliche Schwester kennen

Amy und Ano begannen daraufhin, nach ihren leiblichen Eltern zu suchen. Sie stießen auf eine Facebook-Gruppe, in der Menschen mit ähnlichen Geschichten wie den ihren nach ihren Angehörigen suchten, und posteten hinein. Eine Frau aus Deutschland setzte sich mit ihnen Kontakt – Amy und Anos leibliche Schwester. So reisten die Zwillinge nach Leipzig und lernten ihre leibliche Mutter kennen. Die hatte nach der Geburt herausgefunden, dass der Tod ihrer Kinder nicht registriert worden war und sie daher noch leben könnten. Amy und Ano haben heute kein enges Verhältnis zu ihrer Mutter, aber sie stehen noch immer in Kontakt zueinander.