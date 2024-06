Zwei Zwölfjährige in England wegen Mordes schuldig gesprochen

In einem aufsehenerregenden Mordfall sind zwei Zwölfjährige in England schuldig gesprochen worden.

Die Geschworenen am Gericht in Nottingham sahen es am Montag als erwiesen an, dass die beiden Buben im November 2023 einen 19-jährigen Mann mit einer Machete erstochen hatten.

Die Kinder gelten nun als jüngste verurteilte Mörder in Großbritannien seit der Tötung des kleinen James Bulger durch zwei Zehnjährige vor gut 30 Jahren.