Deutschland: Von 9-jährigem Mädchen fehlt noch immer jede Spur

Eine Woche nach dem Verschwinden der neunjährigen Valeriia in Döbeln im deutschen Bundesland Sachsen fehlt von dem Mädchen noch immer jede Spur. Bisher seien keinerlei konkrete Hinweise gefunden worden, so dass weiter in alle Richtungen ermittelt werde, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Montag auf Anfrage. Zu Wochenbeginn wurden einmal mehr Anrainer befragt.