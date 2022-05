"Zurück in die Zukunft"-Sportwagen unter dem Hammer

Einmal mit dem Sportwagen DeLorean aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ fahren, das ist kein unerfüllter Traum, sondern kann für den Bestbieter bei einer großen Versteigerung in Los Angeles Realität werden. Einziger Wehmutstropfen: Das Auto wurde für den Filmdreh nicht eingesetzt und wurde nur für Promotionszwecke verwendet. Dafür ist der DeLorean fahrtüchtig, angemeldet und sogar versichert. Tachostand: 22.532 Meilen, also mehr als 36.200 Kilometer. Schätzpreis: Zwischen 150.000 und 200.000 Dollar. Etwas günstiger ist da das Hoverboard von „Zurück in die Zukunft“-Held Marty McFly, der von Schauspieler Michael J. Fox verkörpert wurde. Der Schätzpreis liegt zwischen 80.000 und 120.000 Dollar.

Nicht ganz so real ist die Reise mit dem X-Wing-Raumschiff von „Krieg der Sterne“. Auch dieses Prunkstück können Interessierte vom 21. bis 24. Juni ersteigern, sofern sie tief in die Geldbörse greifen. Der Schätzpreis für das Film-Raumschiff liegt zwischen 500.000 und einer Million Dollar (zwischen 475.000 und 950.000 Euro). Der X-Wing wurde bei einer Filmszene beim Angriff auf den Todesstern am Ende von „Krieg der Sterne“ eingesetzt. Kleiner Makel: Das Raumschiff-Modell ist nur rund 60 Zentimeter lang.

Auch zahlreiche andere Film-Erinnerungsstücke werden im kommenden Monat in Los Angeles angeboten. Insgesamt 1.800 Objekte sind es, darunter auch ein Hammer aus dem Superhelden-Film „Thor“, eine Roboterpuppe aus dem Film „Gremlins 2“, eine Geldbörse aus „Pulp Fiction“ und der Anzug, den Schauspieler Dan Aykroyd als Geisterjäger in „Ghostbusters 2“ trug.