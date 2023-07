Neue Aufnahme aus dem All: Zum ersten Geburtstag des "Webb"-Teleskop

Galaxien und Exoplaneten

Seitdem hat die NASA immer wieder neue Bilder des Teleskops veröffentlicht und damit Wissenschafter und Weltraum-Fans weltweit begeistert. Unter anderem waren darunter Aufnahmen von den Planeten Jupiter, Neptun und Saturn sowie von Galaxien und Exoplaneten.

"James Webb", das bisher größte und leistungsfähigste Teleskop, das je ins All gebracht wurde, war am 25. Dezember 2021 an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet - nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte. Das Teleskop ist nach einem früheren NASA-Chef benannt, der die Behörde in den für die Raumfahrt wichtigen 60er-Jahren leitete. Die Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas kooperieren bei dem Projekt.

