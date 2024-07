Bereits jetzt warten große Menschenmengen in den Pariser Bahnhöfen auf Züge, die entweder verspätet sind, oder ganz ausgefallen sind. Verkehrsminister Patrice Vergriete postete auf der Plattform X: "Ich verurteile diese kriminellen Aktionen entschieden, die die Abfahrten vieler Franzosen in den Urlaub beeinträchtigen werden."

Am Freitagabend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen am Ufer. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet.