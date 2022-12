Zu Weihnachten: 68-jährige Pensionistin von eigenen Rottweilern getötet

Eine Tragödie ereignete sich im kleinen Ort Concordia bei Modena in Oberitalien. Ausgerechnet am Weihnachtstag fielen zwei Rottweiler über ihre Besitzerin her und zerfleischten sie. Deren Tochter hatte Schreie gehört und war in den Garten der 68-jährigen Mutter geeilt. Sie holte Hilfe herbei, Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten aus. Doch die Pensionistin war von den Hunden so schwer verletzt worden, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb.

Was die Aggression der Rottweiler ausgelöst hat, wird noch untersucht. Sie dürfte die Hunde gerade gefüttert haben, als diese begannen, sie in den Kopf und den Arm zu beißen.

Bereits im Februar hatten die beiden Rottweiler - einer ist vier, der andere ein Jahr alt - einen Gärtner angefallen und an Armen und Beinen so schwer verletzt, dass mehrere chirurgische Eingriffe nötig waren, um den Mann wieder zu heilen.

Es gibt ein Foto, das die Frau von sich und ihren beiden Hunden auf Facebook gepostet hatte. Sie nannte sie "Meine beiden Löwen".