Zu grell für Verkehr? Polizei beschlagnahmt goldenen SUV

Als die Polizisten das Auto fotografierten, spiegelten sich ihre Uniformen in den Seitentüren. Der 30-jährige Fahrer des mit Goldfolie überzogenen BMW X5 war sich keiner Schuld bewusst, als sein Auto am Sonntag in der Düsseldorfer City aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Wagen „blendete bei entsprechendem Sonnenlicht deutlich“, teilte die Polizei am Montag mit. Das Goldmobil wurde sichergestellt, der Mann kassierte eine Anzeige.

„Solch eine Folierung kostet - wenn sie gut gemacht ist - 2500 bis 3000 Euro“, zitiert die dpa Harald Schmidtke, Geschäftsführer des Verbands der Automobil-Tuner. „Ob sie zulässig ist, wird ein Gutachter entscheiden müssen. Blendet sie andere Verkehrsteilnehmer, ist das allerdings ein K.-o.-Kriterium.“ Der X5 wies laut Polizei auch dunkel lasierte Rückleuchten sowie eine manipulierte Abgasanlage.