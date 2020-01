Zelt-Klinik auf Kangaroo Island: Wo Koalas ums Überleben kämpfen

Touristen, die die putzigen Tiere bestaunen - das war einmal: Bis vor Kurzem war Kangaroo Island ein Paradies für Koalas. Weite Teile der drittgrößten Insel Australiens stehen unter Naturschutz, die Beuteltiere hatten alles, was sie für ein glückliches Leben in den Bäumen brauchten. Bis die Buschbrände ausbrachen.

Nun werden jeden Tag Dutzende verletzte Koalas in eine improvisierte Tierklinik auf der Insel gebracht. Sie klammern sich an ihre Retter, werden in Wäschekörben oder Katzenkäfigen eingeliefert. Es sind so viele Koalas, die dringend medizinische Hilfe brauchen, dass den Pflegern keine Zeit bleibt, ihnen Namen zu geben. Stattdessen bekommt jedes Tier eine Nummer.