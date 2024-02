Ein Harry-Potter-Fan hat in England unabsichtlich einen filmreifen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Beamte eilten im Ort Enderby nahe Leicester zu einem Hotel, nachdem angeblich ein Mann "mit einem großen Messer" gesehen worden war.

Magischer Schreckmoment

In sozialen Netzwerken regte die Mitteilung zu Witzen an. "Expecto patrol-man", wandelte ein Nutzer den Harry-Potter-Zauberspruch "Expecto patronum" ab. Eine andere Nutzerin fragte, ob die Polizei das ganze wirklich "sirius" meine - ein Wortspiel aus dem englischen "serious" (ernst) und dem Namen von Harry Potters Patenonkel Sirius Black.