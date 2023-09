Berühmt als Dumbledore bei "Harry Potter": Schauspieler Michael Gambon gestorben

Gambon war auch auf der Bühne eine Größe: Er spielte in Werken von Brecht, Beckett, Pinter oder Alan Ayckbourn. Den Beginn seiner Karriere erlebte er an der Seite von Laurence Olivier am Royal National Theatre. In England ist er auch für seine Rolle in der Mystery-Serie "Singing Detective" eine Fixgröße beim Publikum gewesen. Er soll beinahe als James Bond gecastet worden sein, bekam die Rolle aber doch nicht, da er zu unbekannt gewesen wäre. Filmrollen hatte er u. a. in "Gosford Park", "Sleepy Hollow" oder "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber".