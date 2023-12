Yad-Vashem-Direktor sieht Zunahme von Antisemitismus an Unis

Der Direktor der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, kritisiert Hochschulen in den USA und Deutschland und sieht dort eine Zunahme von Judenfeindlichkeit. Bei einem Besuch mehrerer Unis in den USA in den vergangenen Wochen sei er "ziemlich schockiert" gewesen, sagte er der Welt am Sonntag laut Kathpress und Katholischer Nachrichtenagentur.

Schon vor dem 7. Oktober sei ihm bewusst gewesen, dass es ein Problem mit Antisemitismus gebe, so Dayan: "Aber darauf war ich nicht vorbereitet. Das war auf einem ganz anderen Niveau. Ich habe jüdische Studenten getroffen, die sich ausgegrenzt fühlen. Sie werden von der Gemeinschaft wegen ihres Glaubens und des Zionismus ausgeschlossen. Im Grunde genommen, weil sie Juden sind."

➤ Mehr lesen: Jüdische Studenten auf "Angewandter" bei Kundgebung attackiert