Wurde 111 Jahre alt: Ältester Italiener gestorben

Der älteste Italiener, Tripolino Giannini, ist am Sonntag im Alter von 111 Jahren und 133 Tagen gestorben. Der Pensionist aus der toskanischen Kleinstadt Cecina war der zweitälteste europäische Mann und der sechstälteste in der Welt. "Ich dachte, er wäre unsterblich", schrieb sein Sohn Romano in einem Post auf seinen Sozialnetzwerken am Montag.

Der am 20. August 1912 in Cecina geborene Giannini hatte einen Obst- und Gemüseladen und erzählte stets mit Stolz, ein Mann des Volkes zu sein, der die großen historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts miterlebt hatte, darunter zwei Weltkriege, die Wahl mehrerer Päpste, die Abschaffung der Monarchie und der Beginn Republik in Italien.

➤ Mehr lesen: "Mach's gut, Franz": Ältester Mann Österreichs mit 109 Jahren gestorben

Er erfreute sich bis zuletzt guter Gesundheit und rühmte sich, Epidemien überlebt zu haben, von der Spanischen Grippe, die Italien in seiner Kindheit heimsuchte, bis zum Coronavirus.