"Mach's gut, Franz": Ältester Mann Österreichs mit 109 Jahren gestorben

„Auch seinen Humor hatte sich der sechsfache Ururgroßvater in all den Jahren bewahrt, seine große Leidenschaft war es, Witze zu erzählen“, so die Stadt St. Pölten am Dienstag in einer Aussendung.

Abschied

„Aufgrund seines hohen Alters konnte ich viele Geburtstage mit ihm feiern, an die ich mich immer mit einem Lächeln zurückerinnern werde. Er war wahrhaftig ein St. Pöltner Urgestein – mach's gut, Franz“, richtete auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) letzte Worte an den Verstorbenen.

Franz Wielander wird am Freitag, 21. April, in der Aufbahrungshalle in St. Georgen verabschiedet. Die Trauerfeier beginnt um 13.30 Uhr.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter.