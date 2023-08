Vor dem Zweiten Weltkrieg geboren: Ältester Elefant der Welt gestorben

Bijuli Prasad, einer der ältesten Elefanten der Welt, ist im Alter von rund 89 Jahren in Indien gestorben. Das in Gefangenschaft lebende Tier sei friedlich in der Teeregion im Bundesstaat Assam eingeschlafen, wo es seit seiner Kindheit gewohnt habe, berichtete die "Times of India" am Dienstag. Sein genaues Geburtsdatum sei demnach aber unbekannt, weil der Elefant ursprünglich in Freiheit geboren und erst später eingefangen worden sei, sagte Elefantenarzt Kushal Konwar Sarma.

