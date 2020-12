Womit Hellseher heuer daneben lagen

"Dass Trump das Ergebnis der Wahl in vielen Bundesstaaten vor Gericht anfechten würde, hat meines Wissens niemand prophezeit", sagt Kunkel. Dagegen blieb der Weltuntergang nach einem Wahlsieg Trumps ebenso aus wie der Sieg selber. Und entgegen anderer Vorhersagen trat Joe Biden tatsächlich an. Astrologe Ludwig kündigte im Vorfeld der November-Wahl eine Schlammschlacht an. Im September prognostizierte der Astrologe, dass das demokratische Team gewinnen werde. Anschließend werde es „unglaublich schmutzig“ und es werde nicht schnell zu einem Ende kommen, sagt er in einem Beitrag bei Youtube. "Am Ende ist Trump dann doch eben selber auch am Ende."

Kunkel hat auch ein lobendes Wort über Ludwig. Bei allen Falschvorhersagen anderer hat dieser für 2020 einen Treffer. Ludwig sah ein Abrutschen des DAX unter die Marke von 8500 Punkten voraus. Kunkel: „Auch wenn es nur an wenigen Tagen war und es in der astrologischen Analyse um langfristige Tendenzen ging - der DAX war unter 8500 Punkten und die Prognose damit richtig.“ In der Corona-Pandemie fiel der Aktienindex im März auf 8441,71 Punkte.