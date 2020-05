Treffsichere Prognosen: Das waren Österreichs beste "Orakel"

Die Corona-Pandemie ist für Konjunkturforscher eine undankbare Zeit. Momentan können sie sich bei der Erstellung ihrer Wirtschaftsprognosen auf gar keine Erfahrungswerte verlassen. Aber auch in "normalen" Zeiten ist die Treffsicherheit recht unterschiedlich.

Das Institut FocusEconomics mit Sitz in Barcelona hat die makroökonomischen Prognosen für 89 Länder und 22 Rohstoffpreise im Blick. Und kann deshalb nachträglich feststellen, welche Forscher, Institute oder Banken am besten ins Ziel getroffen haben.

Globales Ranking: London dominiert

International führen die Gewinner-Liste Capital Economics, eine 1999 gegründete Beratungsfirma mit Sitz in London, und die Economist Intelligence Unit (EIU), ein 1946 gegründeter Beratungsableger des gleichnamigen britischen Wochenmagazins, an. Die beiden Institute konnten die ersten Plätze in 54 bzw. 35 der Kategorien abstauben.

In der Österreich-Gesamtwertung erwies sich heuer ein ausländischer Forscher am treffsichersten: Die geringste Abweichung wiesen die Prognosen von Ángel Talavera, Chefökonom für Europa bei Oxford Economics, auf.

Auf Platz zwei landete Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Unicredit-Bank Austria mit seinem Team. Platz drei ging heuer an das Institut für Höhere Studien (IHS) mit Konjunktur-Chef Helmut Hofer. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) trug den Sieg in der Kategorie Budgetsaldo davon.