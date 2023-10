Wollte Queen mit Armbrust töten: Attentäter zu neun Jahren Haft verurteilt

Ein Mann, der mit einer geladenen Armbrust auf das Gelände von Schloss Windsor eindrang, um Queen Elizabeth II. zu töten, ist zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Den Beginn seiner Haft solle der Mann aber in einer psychiatrischen Klinik verbringen, sagte der Richter am Londoner Strafgerichtshof Old Bailey. Erst wenn seine Behandlung abgeschlossen sei, werde er ins Gefängnis gebracht. Er erhielt zudem weitere fünf Jahre Haft, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.

➤ Mehr zum Thema: Queen-Attentäter war teilweise von "Star Wars" inspiriert