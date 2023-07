Motiv von verhindertem Queen-Attentäter: Teilweise von "Star Wars" inspiriert

Nach Ansicht der Anklage ging es dem damals 19-Jährigen um Rache für das Amritsar-Massaker von 1919. Damals hatten britische Kolonialtruppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstranten eröffnet und Hunderte getötet. In einem Video, das er an Bekannte verschickte, hatte der Mann gesagt, er sei ein indischer Sikh, und angekündigt, er wolle die Queen ermorden.