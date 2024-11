Rom und Barcelona haben die Gründung eines "Clubs der Großstädte" angekündigt, der sich mit dem Wohnungsproblem in Europas Metropolen befassen soll.

Lösung des Wohnungsproblems

Gualtieri und Collboni beteiligten sich in Barcelona an der Messe "Smart City World Congress", einer Ausstellung von für Metropolen nützlichen Technologien, an der Großstädte aus der ganzen Welt teilnehmen.

Da die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Finanzierungen zur Lösung des Wohnungsproblems angekündigt hat, arbeiten Gualtieri und Collboni an einem gemeinsamen Aktionsplan. "Wir wollen einen direkten Dialog zwischen der EU und den Großstädten starten. Der Club der Großstädte soll ein ständiger Gesprächspartner der Europäischen Kommission sein und Finanzinstrumente und Programme zur Lösung der Wohnungsprobleme fördern", erklärte Gualtieri.