"Wir bluten auch so": Ghanas Frauen protestieren gegen Bindensteuer

Eine Luxussteuer auf Damenbinden sorgt in Ghana für politischen Streit. Der Parlamentspräsident des westafrikanischen Landes, Alban Sumana Bagbin, versprach als Reaktion auf Proteste, keinen weiteren Haushalt mit der Steuer passieren zu lassen. Unter Slogans wie "Wir bluten auch so schon genug" hatten Frauen am Donnerstag vor dem Parlament in Accra demonstriert. Binden unterliegen in Ghana einer Importsteuer von 20 Prozent und der Mehrwertsteuer von 12,5 Prozent.

