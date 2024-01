Wieder Sorge um Papst Franziskus: "Ich habe ein Problem"

Papst Franziskus ist erneut von Gesundheitsproblemen geplagt. So erklärte der 87-Jährige bei einer Audienz am Freitag, dass er an einer leichten Bronchitis leide. "Ich würde gerne die ganze Rede lesen, aber ich habe ein Problem, eine leichte Bronchitis", so Franziskus, auf dem Symposium "Université des Communicants en Église", das von der französischen Bischofskonferenz gefördert wird.

➤ Mehr lesen: Urbi et Orbi: Papst beklagt "Massaker von Unschuldigen"

Dies war bereits die dritte Audienz des Papstes am Freitag. Bei den ersten beiden hatte Franziskus die jeweiligen Reden verlesen, wenn auch mit etwas heiserer Stimme. Bei der Audienz sprach der Papst das Thema Jugend an. "Ich bin besorgt, wenn ich von jungen Menschen höre, die sich hinter einem Bildschirm verbarrikadieren, deren Augen künstliches Licht reflektieren, anstatt ihre Kreativität zum Leuchten zu bringen. Ja, denn jung zu sein bedeutet nicht, die Welt in den Händen zu halten, sondern sich die Hände für die Welt schmutzig zu machen", sagte der Papst.