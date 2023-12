Urbi et Orbi: Papst beklagt "Massaker von Unschuldigen"

Franziskus betete auch fĂŒr den Frieden in Syrien und im Jemen, sowie in der Ukraine. "Wir bekunden erneut unsere geistliche und menschliche NĂ€he zu ihrem gepeinigten Volk, damit es durch die UnterstĂŒtzung eines jeden von uns die Konkretheit der Liebe Gottes spĂŒre", so Franziskus. Er betete auch fĂŒr Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Die Weihnachtsbotschaft und der Segen Urbi et orbi sind ein Höhepunkt der christlichen Weihnachtsfeier. 6.500 GlÀubige hatten am Sonntagabend der Christmette mit dem Papst beigewohnt. 3.000 Pilger hatten die Mette auf Bildschirmen auf dem Petersplatz verfolgt.

Im Heiligen Land wird Weihnachten in diesem Jahr wegen des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas sehr still begangen. In Bethlehem im Westjordanland - der Überlieferung nach Geburtsort von Jesus Christus - sind anders als ĂŒblich kaum Touristen. Auf WeihnachtsbĂ€ume wurde verzichtet. Der Zugang zur Stadt ist durch Straßensperren der israelischen Armee extrem eingeschrĂ€nkt. Auch in Jerusalem gibt es praktisch keine Weihnachtsdekoration. In Israel und den PalĂ€stinenser-Gebieten sind Christen eine sehr kleine Minderheit.