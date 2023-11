Papst muss wegen Grippe Audienzen absagen

Papst Franziskus musste am Samstag wegen einer "leichten Grippe" alle seine geplanten Termine absagen. Dies gab das PressebĂŒro des Heiligen Stuhls bekannt. Zu den auf dem Programm stehenden Audienzen gehörte auch jene mit dem PrĂ€sidenten der Republik Guinea-Bissau, Umaro Sissoco EmbalĂł.

Weltklimakonferenz nÀchste Woche

Neben dem Angelus-Gebet am Sonntag und der Generalaudienz am Mittwoch stehen Papst Franziskus in den nÀchsten Tagen weitere Termine bevor. Von Freitag bis Sonntag wird er nach Dubai reisen, um an der Weltklimakonferenz COP28 teilzunehmen.

Bereits am 6. November hatte Franziskus wegen einer ErkÀltung auf das Verlesen seiner Rede vor europÀischen Rabbis verzichtet.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche feiert am 17. Dezember seinen 87. Geburtstag. Wegen eines Knieleidens sitzt der Papst hÀufig im Rollstuhl. Im Juni musste er sich einer Operation am Bauch unterziehen. Der Argentinier ist seit MÀrz 2013 Papst.